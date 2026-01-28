運動人口創新高！安達人壽推「神」保單傷筋動骨都賠 體脂達標再省5%保費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-28 20:12

近年台灣運動風氣盛行，根據運動部最新調查，台灣規律運動人口比例已達 35.6%，創下十年新高 。看準健康熱潮，安達人壽今（28）舉辦發表會，推出專為運動族設計的「安心溢起動定期保險」 。該保單針對筋骨類手術、意外骨折、復健器材及特定事故身故提供多重保障 ，更有「外溢機制」，保戶若在指定診所進行體組成分析且符合 A + 體位，次年保費可折減 5% 。

運動人口創新高！安達人壽「神保單」傷筋動骨都賠 體脂達標再省5%保費。（鉅亨網記者張韶雯攝）

安達人壽商品研發處資深副總林宗佑表示，「安心溢起動定期保險」提供 10 年及 20 年期選擇，主要有四大特色，針對不同程度的運動風險提供完整防護 ：

‌



1. 特定筋骨手術保障：針對筋骨相關手術提供保險金與慰問金，降低治療負擔 。

2. 骨折與復健器材補償：高強度運動導致骨折，即便未住院也能申請；若需使用輪椅、拐杖或步行器等復健輔具，亦有相關補償 。

3. 意外門診補償：無論是意外就醫、回診或是復健，每保單年度最高提供 6 次門診補貼 。

4. 身故及失能保障：意外失能最高給付保額 100% 。針對熱中暑、熱衰竭、失溫、溺水、潛水夫病或橫紋肌溶解等特定事故，再加碼給付保額 100% 。

此外，為了鼓勵保戶維持良好體態，這張保單特別設計了「外溢機制」 。保戶只需在每一保單年度，前往指定醫療院所「生生優動診所暨運動物理治療所」進行體組成分析（inbody），若數值符合約定的 A + 體位，下一年度的表定年繳保費即可折減 5% 。透過這種獎勵方式，引導民眾主動進行健康管理 。

生生優動院長蘇勢棠指出，臨床上最常見的就診問題為肩頸、下背與膝蓋疼痛，多與久坐及姿勢不良有關 。而在運動傷害中，以腳踝扭傷、十字韌帶受損及小腿拉傷最為普遍 。