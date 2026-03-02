伊朗里亞爾崩跌 兩個月貶幅近30倍 匯率跌至175萬兌1美元歷史新低
隨著以色列與美國對伊朗境內目標發動軍事打擊，中東局勢驟然升級，這場衝突不僅在軍事上對抗，更在金融市場引發劇烈動盪。截至 2026 年 3 月 1 日，伊朗貨幣里亞爾 (Rial) 兌美元匯率在自由市場崩跌至歷史新低的 174.95 萬比 1，反映出伊朗經濟在戰爭與制裁雙重壓力下的潰敗。
相較之下，以色列謝克爾 (Shekel) 則相對穩定，維持在 3.14 比 1 左右。
據報導，在 2026 年初里亞爾兌美元的市場匯率約為 135 萬比 1。在 1 月 30 日左右，匯率曾一度維持在 108.7 萬左右。 在 2 月 28 日美國與以色列對德黑蘭發動軍事打擊後，里亞爾在自由市場直接崩盤。截至 2026 年 3 月 1 日，市場匯率已跌至 174.95 萬里亞爾兌 1 美元的歷史新低。
自 2026 年初以來，里亞爾已損失了約 30% 的價值。若從 2025 年 12 月的匯率 (約 4.2 萬里亞爾兌 1 美元，當時仍有政府補貼匯率) 起算，里亞爾在兩個月內的貶值幅度更高達 30 倍以上。
里亞爾崩盤的核心原因在於長期的國際制裁重創了占外匯收入 80% 的石油出口，加上國內通膨率估計超過 48%，以及中央銀行為彌補財政缺口過度發行貨幣，導致本幣購買力被大幅稀釋。
此外，伊朗複雜的「多軌匯率制」滋生了嚴重的套利空間，伊朗政府於 2025 年 12 月開始縮減基本商品的優惠匯率並推動匯率統一，這項政策調整非但未能穩定市場，反而加速了里亞爾向市場低位靠攏的進程。
此外，這場匯率衝擊波已影響到其他亞洲經濟體。以印度為例，由於依賴海灣地區石油進口，能源成本上升的壓力使印度盧比匯率逼近 91 比 1 美元。
