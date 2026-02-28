鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-28 12:10

隨著 Block 執行長杜錫 (Jack Dorsey) 宣布大規模裁員，這波被市場稱為「Citrini 賣壓」的陰影再度浮現，華爾街對人工智慧 (AI) 引發失業的焦慮再度升溫，道瓊工業指數週五 (27 日) 重挫超 520 點，標普 500 指數下跌 0.43%，那斯達克綜合指數也回落 0.92%。

‌



引爆市場情緒的是 Block 宣布將裁減約 40% 人力，Dorsey 直言，此舉與人工智慧帶來的效率提升有關，消息一出，Block (XYZ-US) 週五股價反而飆升超 16%，形成「裁員利多」的強烈反差，也讓投資人神經再度緊繃。

Dorsey 在發布於 X 的內部備忘錄中表示，公司打造並導入的智慧工具，配合更小、更扁平的團隊管理架構，正催生全新的工作模式，「從根本改變建立與經營企業的方式，而且這個轉變正在快速加速。」

市場人士擔心，若更多企業看到 Block 裁員後股價大漲而選擇跟進，恐怕會印證 Citrini Research 本週嚇壞市場的 AI 末日報告。

Citrini 以情境推演方式指出，如果人工智慧能力持續以指數級速度進化，美國以白領收入與消費為核心的經濟結構，可能在未來數年面臨系統性壓力。

報告預測，到 2028 年，美國失業率可能升破 10%，標普 500 指數自 2026 年高點回落 38%，甚至在極端情境下跌幅更深。

一場被稱為「全球智慧危機」的連鎖效應正在醞釀，報告提出「幽靈 GDP」概念，指出生產力與企業獲利雖上升，但未必轉化為家庭收入與消費力；若高收入族群受衝擊，美國以消費為主的經濟結構可能出現斷層。

風險不只在就業，還可能外溢至私募信貸、壽險資產與房市；若政策調整落後 AI 發展，金融體系與財政壓力都可能被放大。

值得注意的是，先前遭 AI 賣壓重擊的軟體族群也再度承壓，iShares 擴展科技軟體產業 ETF 下跌 2%，顯示市場對 AI 對就業與企業結構的衝擊仍高度敏感。

面對外界質疑 Block 近年股價低迷與疫情期間過度擴編有關，Dorsey 回應，公司當時確實「過度招聘」，主因是錯誤建立 Square 與 Cash App 兩套獨立架構，而非單一體系，相關問題已在 2024 年中完成修正。