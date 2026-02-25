鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-02-25 08:54

國際原油市場上演自 2022 年以來最強勁年初開局，作為全球基準的布蘭特原油期貨已突破 71 美元 / 桶，寫下去年 8 月以來新高。

FGE NexantECA 名譽主席費雷頓 · 費沙拉基接受《彭博》採訪時表示：「我很難想像他們會選擇避免這場戰爭，調轉船頭回家。」費沙拉基說，油價可能飆漲至每桶 90-100 美元，具體取決於事態嚴重程度。

‌



能源市場咨詢公司 FGE NexantECA 認為，美國和伊朗之間的戰爭似乎迫在眉睫，油價面臨大幅上漲。「我認為美國別無選擇，只能開戰。」

「今年春節期間國際油價的漲勢已脫離基本面影響，市場對美伊局勢的關注顯著提升，地緣局勢成為核心影響因素。」隆眾資訊原油分析師李彥說。

李彥提到，雖然美伊仍在談判，但市場認為雙方爆發軍事衝突的機率依然偏高，潛在供應風險上升。「美伊關係的坎坷進程至少將在 2 月整月甚至 3 月上半月對油價形成顯著影響。」

據《澎湃新聞》周二（24 日）報導，據李彥分析，春節後地緣因素對油價的指引性較強，局勢進展仍需密切關注。若美伊雙方達成協議，局面緩和，則油價面臨回撤空間，可能回吐春節期間漲幅。若美伊局勢愈發緊張，油價將維持堅挺，布蘭特油價可能在 70-75 美元 / 桶區間運行。

金聯創原油分析師奚佳蕊表示，每年第一季往往是原油消費淡季，全球原油供應增幅超過需求增幅將是未來很長一段時間內的主流趨勢。但對全球油市而言，地緣風險甚至蓋過了基本面影響，因此國際油價出現寬幅震盪的機率相對較高。

奚佳蕊認為，短期內 WTI 主流運行區間為 63-68 美元 / 桶，布蘭特主流運行區間 68-73 美元 / 桶。