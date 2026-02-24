鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-25 07:05

外媒報導，川普關稅爭議持續延燒，多家跨國企業加入追討行列，要求退還依緊急貿易措施繳納的關稅，包括法國美妝巨頭歐萊雅 (OREP-PA)、英國家電品牌 Dyson，以及隱形眼鏡製造商博士倫 (BLCO-TO) 。

法國美妝巨頭歐萊雅 (OREP-PA)、英國家電品牌 Dyson，以及隱形眼鏡製造商博士倫 (BLCO-TO) 週一提起訴訟，要求退還川普徵收的緊急關稅，相關訴訟於週一稍晚提交至美國國際貿易法院。

此舉發生在美國最高法院上週以 6 比 3 裁定川普政府動用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對進口商品加徵關稅屬於越權之後，企業開始加速尋求退款。

除上述公司外，全球物流業者聯邦快遞 (FDX-US) 與美國護膚品牌 Sol de Janeiro 本週也已提出類似訴訟，使企業挑戰關稅的行動持續擴大。

賓州大學華頓預算模型 (Penn Wharton Budget Model) 估算，在最高法院裁決後，美國最多約 1,750 億美元的關稅收入面臨潛在退款壓力。不過，具體退還機制仍需由下級法院進一步釐清，整體處理時間可能長達數月甚至數年。

此次歐萊雅的案件由其美洲旅遊零售部門提出，該單位負責免稅與旅遊通路業務。歐萊雅、Dyson、博士倫與 Sol de Janeiro 在訴狀中均表示，自己為受 IEEPA 關稅影響商品的進口登記人，但歐萊雅尚未揭露具體求償金額。

目前相關公司、 美國海關與邊境保護局 (CBP) 以及白宮均未對此發表進一步評論。