韓股驚驚漲！KOSPI今續飆逾2%連三天創史高 主要券商紛上調目標價 最高喊7900點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-02-23 08:59

南韓綜合股價指數 (KOSPI) 今(23)日開盤上漲 1.73%，盤中漲幅擴大至 2% 報 5925.73 點，再創歷史新高，南韓多家主要券商也紛紛上調今年目標點位，最高預期已經上看至 7000 點。

驚驚漲！韓股今續飆逾2%連三天創史高 主要券商紛上調目標價 最高喊7900點(圖:shutterstock)

韓國投資證券公司將今年 KOSPI 目標點位上調至 7250 點，韓亞證券公司也將未來一年預測水位提高至 7900 點，值得注意的是韓亞今年初預測僅 5600 點，短短一個月大幅上調 KOSPI 目標點數。

儘管面臨來自美國市場不利因素及部分外資拋售壓力，KOSPI 仍維持強漲態勢。受此帶動，韓國主要證券公司集體上調全年指數預期。

春節假期結束後，韓股迅速重啟多頭行情，連續兩個交易日大幅上漲，朝 6000 點強勢叩關。KOSPI 上周五 (20 日) 收在 5808.53 點，較前一交易日上漲 131.28 點，漲幅達 2.31%。