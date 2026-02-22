鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-22 08:30

美國最高法院上周五 (20 日) 以 6 比 3 的投票結果裁定總統川普無權依據 1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施大範圍關稅，這項判決意味著數千家曾繳納相關關稅的企業可能獲得退稅，涉及金額恐超過 1750 億美元，但裁決未明確退款路徑，企業面臨複雜的法律程序與行政負擔。

《德國之聲》報導，由於最高法院未規定川普政府如何退還已收關稅，後續流程「很可能混亂不堪」，《路透社》更進一步指出，企業需逐筆追溯進口紀錄申請退稅，訴訟週期可能長達數年。

在最高法院裁決公佈數小時後，川普宣布將依據 1974 年《貿易法》第 122 條，自周二 (24 日) 起對全球商品加徵 10% 關稅，為期 150 天。

《彭博資訊》與《歐洲汽車新聞》報導指出，乘用車、部分卡車及汽車零件獲暫時豁免，此前依據 232 條款徵收的汽車、鋼鐵、鋁銅關稅仍有效。這項「選擇性豁免」被外媒視為汽車產業的階段性勝利。

美國汽車政策委員會曾聯合通用、福特等美國車廠致函白宮，要求避免多重關稅疊加，供應商組織 MEMA 亦強調北美供應鏈穩定性至關重要。

歐洲方面則反應複雜。歐盟呼籲維持低關稅框架。數據顯示，2024 年美國商品貿易逆差成長 2.1% 至 1.23 兆美元，超 90% 關稅成本實際由美國企業與消費者承擔。

汽車業風險尤為突出。惠譽警告，若美國在《美墨加協定》審查中強化立場，在墨西哥設廠的歐洲車廠將面臨成本重估，歐洲整車及零組件出口亦可能因美國市場需求萎縮而受衝擊。

《歐洲汽車新聞》指出，若以為美國最高法院裁決終結了關稅問題，未免過於天真。

儘管裁決為企業打開退款大門，畢馬威 (KPMG) 美國汽車業務負責人強調「不可放鬆警惕」。

根據普華永道統計，汽車業已為爭議關稅支付 86 億美元，如今卻陷入法律真空。