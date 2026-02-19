鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-19 10:40

AFTEE 先享後付進軍台灣市場 8 年，角元友樹今年榮升董事長，總座一職交棒給山崎竜彗，集團賦予的首要任務就是「擴大使用場景」，他認為，台灣 BNPL 市場要從開拓期邁向成熟期，尚需 2 至 3 年的時間，不過，AFTEE 已邁入數據驅動 (Data Driven) 的新階段，憑藉業界領先的 97% 審核通過率與強大的 AI 風控技術，AFTEE 不僅成功化解過往的產業汙名化危機，更準備將台灣成功經驗複製到越南市場。

‌



AFTEE 挺過「山道猴子」風暴 用透明與風控消除誤解

近年，台灣社會因「山道猴子」議題引發對 BNPL 信用無限擴張的疑慮，山崎強調，AFTEE 的模型與引發爭議的「零元購」模式完全不同，這是已經在日本市場行之有年的模型，其設計初衷是為了讓害怕信用卡被盜刷或想精準控管財務的族群，能有手續費明確、額度合理的支付新選擇。

他回憶「山道猴子」風波，雖然消費者信心不受影響，但仍有部分商戶不理解，進而出現解約或洽談延宕，但 AFTEE 憑藉穩健的風控成績單贏回市場信心，目前結盟商戶數突破 6000 家、會員數來到近 200 萬人，且 AFTEE 的訂單通過率高達 97%，山崎自豪地表示「這絕對是業界最高」。

AFTEE 為台灣 BNPL 領導品牌，但有越來越多業者投入，包括中租旗下的 zingala 銀角零卡、PChome「慢點付」、蝦皮的蝦拼晚點付、台灣大的大哥付你分期等。山崎正向地表示，歡迎大家一起把市場做大、一起成長。

不過，他也日本經驗為例，5、6 年前 EC 平台也流行起建置內部的 BNPL 服務，但對於平台而言，訂單被拒絕會導致用戶流失，這是極大的痛點；而 AFTEE 能在維持高通過率的同時精準控制風險，這便是與其他跨界競爭者拉開差距的「底氣」。

關鍵任務！從線上跨足線下 打造全場景生態圈

山崎透露，「擴大使用場景」是他接任總經理後的首要任務 ，他認為，消費者是為了買東西才使用支付，因此場景越多，客群自然隨之而來 。

談及深度跨界合作，AFTEE 近期攜手台灣三星推動 Samsung Finance+，並串接 LINE GO、7-11 取後付，展現其技術靈活性，能為商戶提供客製化服務，平均案子不超過兩個月即可上線。

展望今年，AFTEE 將持續布局線下市場，2026 年目標是開通 5000 家合作餐廳服務，策略是讓在線上已習慣 AFTEE 的百萬會員，在線下場景也能感到同樣的便利與信任。

儘管交易量激增，AFTEE 團隊始終維持在 40-50 人的精簡規模，山崎指出，所有重複性工作都已系統化，每位員工都能專注於具創造力的工作，因此，台灣子公司暫無需擴編成員。

揮軍東南亞第一站！台灣模式複製到越南 拚今年上線

展望未來，AFTEE 已在越南成立子公司，山崎觀察到，越南客群與日本、台灣大不相同，當地有大量無法申辦信用卡的族群，潛力滿大，目前越南團隊由曾在台灣受訓一年的日籍 CTO 領軍，預計今年內正式上線服務。

山崎強調，雖然各國風控數據不同，但 AFTEE 的核心技術主體與邏輯可以快速搬遷，大幅省下研發時間。AFTEE 持續深耕台灣，正以「Fintech 技術商」的姿態，在高度滲透的支付市場中，靠著硬核技術與讓步的處世哲學，開創 BNPL 的新賽道。