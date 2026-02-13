鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-13 18:28

台北匯市今 (13) 日蛇年封關，由於外資前日熱錢匯入大致已消化，市場交易轉趨冷淡，僅剩進、出口商實質拋補，新台幣兌美元今天收盤收在 31.518 元，貶 5.8 分，中止連 4 揚，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 14.52 億美元。

〈台幣〉金蛇年31.518元封關 強升3.69%中止連3年貶勢。

新台幣匯率金蛇年累計升值 1.164 元、升幅 3.69%，終結自虎年以來連續 3 年的貶值走勢。新台幣今天同步收周線，本周累計升值 1.6 角、升幅 0.51%，週線再度翻紅。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.44 元，隨著美元買盤湧現，匯價盤中失守 31.5 元關卡，最低來到 31.519 元，終場以貶 5.8 分、31.518 元正式收官，接下來將進入長達 9 天的春節連假，2/23 馬年開紅盤才會恢復交易。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數反彈 0.21%，亞幣普遍轉貶，韓元貶值 0.35%，日元貶值 0.24%，新台幣貶 0.18%，新加坡幣、人民幣約貶 0.12-0.13%。