2026-02-12

經過在中國市場多年野蠻生長後，美國公司花花公子（Playboy）想要重新梳理在中國市場的業務版圖，「貼標賺快錢」的時代已經過去了。

據《第一財經》周三（11 日）報導，花花公子在 2 月 9 日宣布，以 1.22 億美元將中國業務 50% 股權出售給 UTG 集團，交易涵蓋中國內地、香港、澳門全部營運權。後者全面接管營運管理。

許多中國消費者對那個兔子頭 LOGO 應該不陌生。上世紀 90 年代至 2000 年代初，花花公子這個品牌曾一度抓住中國消費市場崛起的機遇，將商標授權給中國本土多個廠商，覆蓋男裝、女裝、鞋履、箱包、內衣等全品類，成為滲透率極高的國際品牌。

吃到授權紅利的花花公子在過去多年高速擴張。但硬幣的另一面，因為品牌過度授權，代理頻繁更迭，花花公子陷入形象下沉的困境。

花花公子曾於 2020 年在中國設立品牌管理中心，該中心 CEO 傅滿華當時表示，Playboy 經典的兔頭商標在中國家喻戶曉，但近三十年來還是處於相對野蠻生長的情況，存在諸多歷史遺留問題。這也是集團設立中國品牌管理中心的原因。

市面上曾衍生出大量花花公子的變體門市與產品，正品與山寨界限模糊，「金標花花公子」、「至尊 Playboy」等仿冒品牌泛濫，消費者難以辨別真偽。

同時，授權廠商為了追求銷量壓低成本，產品品質參差不齊，多次在市場監管抽檢中出現品質問題，品牌從 「高檔美式經典」逐漸被貼上 「地攤貨」標簽。

電商平台上，多家授權店鋪貨不對板、虛假發貨等投訴頻發，進一步加劇品牌形象下滑。

不少業界人士認為，當年花花公子崛起是因為進入中國市場的時間早。彼時國際品牌較少，競爭也不激烈。消費者對洋品牌還有一些媚外情節，花花公子可謂躺贏。