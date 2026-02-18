刮刮樂還有8個2000萬頭獎！財神送錢吉兆刮中1200萬 兄妹檔跟風刮走百萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-18 12:28

全台彩迷注意，目前 2000 萬超級紅包仍有 8 個頭獎尚未現蹤，而 1200 萬大吉利也還有 5 個頭獎機會。近期好運連發，不僅有兄妹檔在直擊他人中獎後，受氣氛感染集資刮中 100 萬元，更有高雄男子因店內財神爺裝飾卡掉落視為吉兆，果真幸運刮中 1,200 萬元頭獎。此外，大樂透 1.00 億元頭獎已於高雄小港開出，由一人獨得，春節大紅包與小紅包仍有數百組獎項待領，想翻轉人生得把握最後機會。

刮刮樂還有8個2000萬頭獎！財神現吉兆刮中1200萬 兄妹檔跟風刮走百萬。（網路截圖）

彩券行近日喜訊頻傳，位於台北附近的兄妹檔展現極強運勢。這對 30 多歲的兄妹因親眼目睹路人在彩券行刮中百萬大獎，瞬間燃起鬥志，隔天特地前往家中附近一間老闆長相神似財神爺、店內供奉彌勒佛的彩券行試手氣。在代理人建議下，兩人集資挑選整本刮刮樂，沒想到開刮當下又聽到其他客人中百萬的消息，在雙重好運磁場加持下，兄妹倆果真幸運刮中 100 萬元。兩組百萬得主甚至在店內大方互道恭喜，讓現場充滿喜氣。

財神爺送錢的徵兆更是令人嘖嘖稱奇，高雄一名 50 歲男子在除夕當天前往金財臣彩券行，挑選過程中，牆上貼著的 5 張財神爺裝飾小卡突然集體掉落。男子見狀不僅沒被嚇到，反而語氣堅定地制止代理人去撿，直呼這是財神爺趕著下凡送錢的吉兆。他先以 2000 元刮刮樂小試身手中獎 1000 元，再以此獎金換購一張 1200 萬大吉利，隨即順利刮出 1200 萬元頭獎，興奮要求老闆趕緊放鞭炮，將這份福氣分享給全台灣。

根據台彩統計數據，截至 2 月 17 日，2000 萬超級紅包已刮出 2 個 2,000 萬元、114 個 100 萬元；1200 萬大吉利則已刮出 3 個 1,200 萬元、52 個 100 萬元。意即全台還有 8 個 2,000 萬元頭獎與 5 個 1,200 萬元頭獎等著幸運兒現身。