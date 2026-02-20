馬年第3位2千萬元幸運兒！土城房仲新鮮人領錢再戰 刮出超級紅包

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-20 22:10

新北市土城區迎來春節最強財神爺，一名 20 多歲的房仲業新鮮人，在土城常生錢彩券行幸運刮中 2000 萬超級紅包頭獎。這名幸運兒最初連刮 3 張皆未如願，原本打算收手，但在老闆娘一句「會等你」的溫情喊話下，決定領錢再戰，沒想到回頭購買的第 2 張彩券就讓他看見驚人的連續 0 字樣，成功抱走 2000 萬元大獎。截至 2 月 19 日為止，全台已刮出 3 個 2000 萬元頭獎與 142 個 100 萬元獎項，春節彩券熱潮持續引爆。

馬年第3位2千萬元幸運兒！土城土地公發威 房仲新鮮人領錢再戰 刮出超級紅包。（網路截圖）

春節期間家家戶戶試手氣，新北市土城區的常生錢彩券行傳出令人振奮的喜訊。根據彩券行老闆娘艾小姐轉述，這名幸運得主是一位年僅 20 多歲、正投身房仲業的新鮮人。他趁著春節連假來到彩券行，希望能為自己的事業開端討個好彩頭，期許未來業績蒸蒸日上。

‌



這段中獎過程可說是充滿曲折與堅持。這名年輕房仲起初連買 3 張 2000 萬超級紅包，但開獎結果都不如預期。眼看手氣平平，他原本心灰意冷打算打道回府，隨口詢問店家的營業時間。老闆娘艾小姐見狀，熱情地回應：「沒關係，會等你！」這句話彷彿給了年輕人莫大的鼓勵與信心，讓他決定當場前往銀行領錢，再次回到店內拚一把。

沒想到這一次領錢回頭，運勢竟然徹底大爆發。他在購買後的第 2 張刮刮樂上，刮開後映入眼簾的是一長串令人屏息的「0」，反覆確認後才驚覺自己真的中了 2000 萬元頭獎。這份從未放棄的勇氣，讓他從原本的失望瞬間躍升為千萬富翁，現場氣氛熱烈至極。