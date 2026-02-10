鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-10 19:41

台北股匯蛇年封關在即，加權指數強勢攻破 3 萬 3 大關，再創歷史新高，新台幣兌美元匯率也觸及 31.5 元關卡，不過，午盤匯價豬羊變色，升幅回吐並數度翻貶，終場小升 1 分，收在 31.55 元，續創逾一周新高，台北及元太外匯市場總成交金額略降至 20.795 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.53 元，最高來到 31.5 元、最低下探 31.575 元，外匯交易員指出，外資早盤偏向匯入，隨後又轉向匯出，呈現雙向進出，此外，央行緊盯匯價適時介入調節，使得匯價於 31.5 關前躊躇，未能衝破，而出口商拋匯力道略見放緩，新台幣終場僅小升 1 分，收在 31.55 元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.49%，日元領銜強升 0.67%、新加坡幣升值 0.26%、人民幣升 0.22%、韓元升 0.05%、新台幣小升 0.03%，亞幣均呈走升。

日本首相高市早苗贏得大選，日股持續表現亮眼，日經 225 指數今天收盤漲逾 2%，再創歷史新高。台股同步締新猷，一舉突破 33000 點關卡，上漲 668.35 點，收在 33072.97 點，權王台積電股價攀高至 1880 元，續寫新天價，而鴻海、聯發科、日月光投控等權值股同步收高。