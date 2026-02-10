鉅亨網新聞中心 2026-02-10 20:20

Seedance 概念周二 (10 日) 持續火爆，帶動傳媒板塊全面拉升，讀客文化、榮信文化、光線傳媒、中文線上等多股 20% 漲停，國安股份、歡瑞世紀、讀者傳媒、人民網、掌閱科技、上海電影等批量封板，總市值暴增近 270 億元人民幣。

字節跳動Seedance 2.0震撼AI圈 帶動A股傳媒板塊全面大漲(圖:shutterstock)

字節跳動近日低調推出新一代 AI 影片生成模型 Seedance 2.0，隨即在科技界與影視創作者圈引發巨大震盪。這款被定位為「電影級全流程生成引擎」的模型，不僅能生成高品質畫面，更因其具備自動化處理「編輯判斷」的能力，被視為影片領域接近「GPT-3.5 時刻」的指標性事件。

從生成畫面到「AI 導演」：技術核心的飛躍

Seedance 2.0 主打原生 1080p/2K 電影級畫質，並在流暢度與物理邏輯上取得重大突破。相較於早期 AI 工具僅能生成碎片化片段，Seedance 2.0 展現了驚人的「敘事一致性」，能在多個鏡頭之間維持角色臉部、服裝與場景氛圍的高度統一。

其技術強項在於對「視聽語言」的深度理解。模型能精準執行複雜的運鏡指令，如推拉搖移，並在移動中呈現合理的視差與光影變化。此外，它實現了原生音視頻聯合生成，聲音不再是後製貼上的補丁，而是與畫面同步產生，確保口型、環境音與畫面節奏精確契合。

知名影音創作者「影視颶風」Tim 形容，Seedance 2.0 的鏡頭切換「像真正的導演一樣」，懂得如何重新定位攝影機。

極致壓縮工作流：影視工業的結構性重寫

Seedance 2.0 的出現，預示著傳統影視製作流程將被「端到端」重構。以往從導演構思、攝影、剪輯到配樂的漫長線性鏈條，如今被收斂進同一個模型中。原本剪輯師需要耗費數小時的「粗剪」工作，AI 可能在幾秒鐘內完成。

這種變革讓業界感到既興奮又恐懼。《黑神話：悟空》製作人馮驥給予高度評價，稱其為「地表最強影片生成模型」，但也自嘲若 AI 能做出同等級作品，遊戲開發者可能變成「非遺手工作坊」。市場反應同樣熱烈，相關傳媒板塊股價應聲大漲，分析師認為這標誌著影視領域的「奇點時刻」已經到來。

倫理與安全：繁榮背後的「深偽」陰影

然而，強大的生成能力也帶來了嚴峻的挑戰。Tim 在實測中發現，AI 能在未經授權的情況下，僅憑一張照片就模擬出他極度擬真的聲音與神態，懷疑模型曾大量使用其過往影片進行訓練。這種「無門檻造假」的能力引發了對 Deepfake 詐騙、版權侵犯與社會信任危機的集體焦慮。