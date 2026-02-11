中國載人登月新突破 長征十號與夢舟太空船完成關鍵試驗

鉅亨網新聞中心 2026-02-11 15:20

據中國載人航天工程辦公室公布，在 2 月 11 日上午 11 時，文昌航天發射場成功組織實施了長征十號運載火箭系統低空演示驗證，以及「夢舟」載人太空船系統最大動壓逃逸飛行試驗。此次試驗在新建發射工位執行，象徵著中國載人月球探測工程研製工作取得了重要的階段性突破。

中國文昌(圖:shutterstock)

試驗過程中，火箭點火升空後到達太空船最大動壓（Max-Q）逃逸條件，太空船成功接收指令並實施分離逃逸。隨後，火箭一級箭體與太空船返回艙均按程序受控，安全濺落於預定海域。這是中國首次進行飛船最大動壓逃逸試驗，也是首次實現載人太空船返回艙與火箭一級箭體的海上濺落。

「夢舟」是繼神舟之後自主研製的第二款載人太空船，其載員量從 3 人增加至最多 7 人，並採用可回收使用設計。未來「夢舟」將替代神舟執行太空站往返任務，其深空版本則將執行登月任務。

在火箭技術方面，長征十號系列將取代長征二號 F，成為載人航太與登月的專用主力火箭。該火箭設計具備重複使用能力，並採用獨特的「網繫回收」模式。

與 SpaceX 的腳架降落不同，網繫回收由海上回收船利用纜繩自動收緊並「夾住」下降中的火箭，這能省去腳架負擔，進而提高載荷並降低燃料需求。