鉅亨網新聞中心 2026-02-09 15:50

根據近日發布的第 57 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至 2025 年 12 月，中國生成式人工智能用戶規模已達 6.02 億人，較 2024 年底大幅增長 141.7%。目前，生成式 AI 的普及率已達 42.8%，年率提高 25.2 個百分點。這一數據不僅反映出人工智能技術已從實驗室全面走入大眾生活，更為中國實施「人工智能 +」行動構築了堅實的用戶底座與市場根基。

陸媒《經濟日報》分析，生成式人工智能之所以能迅速融入大眾生活與生產，主要得益於政策、技術與市場的三重驅動。

‌



在政策面，「十四五」規劃綱要對數字經濟的戰略部署，以及「人工智能 +」行動的全面實施，為產業發展指明了方向。與此同時，中國已建成全球領先的數字基礎設施，包含 483.8 萬座 5G 基站，以及智能算力規模超過 1590 EFLOPS 的算力設施，為 AI 運行提供了強大的支撐。

在技術層面，2025 年國產大模型的集體崛起，透過工程技術創新降低了對昂貴硬體的依賴，讓用戶僅憑手機或電腦即可體驗 AI 便利，實現了技術的普惠化。市場需求方面，超過九成的用戶首選國產大模型，顯示本土化應用更精準地切合了中國用戶的需求。

目前，生成式 AI 已覆蓋全場景需求。在生活端，它已成為輔助學習、內容創作及適老服務的「數字日用品」；在生產端，鋼鐵、家電、新能源汽車等行業則藉此實現降本增效，將技術紅利轉化為生產效能。