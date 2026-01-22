春節出遊旅平險不可少 4月起不便險新制「限投保2張」
鉅亨網記者陳于晴 台北
隨著農曆春節 9 天長假將至，民眾海外旅遊興致高昂，金管會今 (22) 日提醒，民眾出遊應視需求投保旅行平安保險及旅行不便險，以分散旅程中突發意外與疾病的風險。此外，為落實損害填補精神，產險公會預計今年 4 月 1 日起完成「通報平台」的建置，未來定額給付型的不便險，每人單次旅遊限投保 2 張。
近年國人出國旅遊熱絡，帶動旅遊保險投保件數與保費收入大幅成長，根據保險局統計，旅行綜合保險與旅行不便險自 2023 年 307 萬件、12.2 億元成長至 2024 年 479 萬件、21.2 億元，而 2025 年前 11 月累計保費收入已來到 28 億元、投保件數 544 萬件，雙雙超越前年一整年。。
只投保旅行平安險 (產壽險合計) 方面，2023 年保費收入為 37.5 億元 (623 萬件)，2024 年增長至 48 億元 (856 萬件)，2025 年前 11 月累計保費收入來到 50.4 億元 (906 萬件)。
4 月新制 定額不便險限保 2 張、班機延誤理賠上限 6000 元
不過，為避險超額理賠，產險公會正在建置旅行不便保險通報平台，保險局副局長蔡火炎表示，預定於今年 4 月 1 日正式上路，屆時業界將針對定額型商品採取多項核保規範。
首先是張數限制，每人單次旅遊，同業定額不便險合計最多僅能投保 2 張 (單一公司限投保 1 張)。 其次是理賠上限，為符合損害填補精神，公會建議班機延誤、行李延誤、行李損失等定額理賠金額上限多為 6000 元。
累進給付方面，班機延誤若採累進式給付 (如延誤 4 小時賠 6000 元，滿 8 小時再加碼)，單張保單最高給付額度以 1.2 萬元為限。
蔡火炎澄清，此限制並非由金管會強制干涉，而是產險公會基於核保考量與風險控管發起的業界規範。若民眾投保的是「實支實付型」不便險，則不受上述張數限制，但理賠時須提供實際損失收據。
春節出遊保障三大建議 留意法定傳染病與除外責任
國人春節出遊，金管會建議規劃旅遊保障應涵蓋三大面向，「旅行平安保險」可提供因意外導致的失能或死亡風險基本保障。 另可搭配「傷害醫療費用附約」及「海外突發疾病醫療保險」，部分商品已將法定傳染病 (如新型 A 型流感) 納入承保範圍。「旅行不便保險」則可涵蓋班機延誤、行李損失及旅程更改等風險。
金管會特別提醒，投保前應詳閱保單條款中的「除外責任」。例如，若因個人事由未搭乘預定班機，將無法獲得班機延誤險之理賠。民眾可透過網路、APP 或機場櫃檯投保，確保旅程保障周延。
