〈年終獎金理財法〉富邦人壽網路投保即期年金險 「現在買、明年領」鎖定現金流

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-06 13:06

年終獎金入帳了嗎？不少上班族分享，年終入帳後的頭兩三天最容易手滑購物，常讓獎金迅速縮水，到底應如何妥善運用年終獎金這筆一次性資金，富邦人壽推出的網路投保「富邦人壽 e 鑫享退利率變動型即期年金保險 (乙型)」，今年投保，明年就開始領年金，能打造穩健的現金流；而 24 小時網路投保平台，讓民眾在年終獎金入帳的第一時間即可透過手機完成投保，大大提升資金安排便利性。

富邦人壽網路投保即期年金險 「現在買、明年領」鎖定現金流。(圖：富邦人壽提供)

富邦人壽表示，在物價持續攀升、景氣環境變動的背景下，民眾對於「安心穩健、可預期」的理財方式需求也日益增加，能隨時上線操作的金融服務，便成為有效協助民眾及早鎖定資金流向的重要工具。網路投保年金險可即時上線操作並快速完成，流程透明且不受時間限制，已成為上班族在規劃年終獎金運用時值得優先考量的首選之一。

「富邦人壽 e 鑫享退利率變動型即期年金保險 (乙型)」網路投保商品，具有「現在買、明年領」的即時回饋特性，可協助民眾運用年終獎金預先評估建立下一年度的固定收入來源，是強化未來現金流的一項實用工具。

此外，即期年金險在保單生效後就進入年金給付期間，不能解約，年金專款專用，可將部分資金安全鎖定，避免詐騙風險，而穩定且可預期的現金流，也非常適合即將退休族群。

此商品投保年齡範圍為 18 足歲至 64 歲，單筆保費金額新台幣 12 萬元起，最高 100 萬元，累計富邦人壽網路投保利率變動型年金險保費最高可達 1000 萬元。年金給付期間最低保障 25 年，保險期間 30 年，採年領分期給付方式。以