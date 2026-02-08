恩格爾係數創44年高！眾院改選又遇暴雪與黑金醜聞 日相高市豪賭結果今揭曉
鉅亨網編譯陳韋廷
日本眾議院選舉今 (8) 日在暴雪嚴寒中拉開序幕，這場時隔 16 個月的大選因理由牽強、時機敏感而備受輿論抨擊，加上極端天氣與政治醜聞陰影，日相高市早苗的執政聯盟正面臨嚴峻考驗。
日本列島今日遭遇今年冬天最強寒流。東京、大阪飄雪，日本海沿岸暴雪持續，新潟縣等地 24 小時降雪量或達 70 公分。
根據日本總務省數據，此輪強降雪已致 45 人死亡。氣象廳緊急呼籲防範交通癱瘓，惡劣天氣將嚴重阻礙老年選民出行，拉低投票率，並扭曲選舉結果。
更棘手的是政治信任危機。自民黨此次提名 37 名涉「黑金醜聞」候選人，引發民眾強烈不滿。黑金醜聞曾導致自民黨在 2024 年眾議院及 2025 年參議院選舉慘敗，此次被指在「蒙混過關」。
在野黨「中道改革聯合」則藉機猛攻，但民調顯示在野黨席次恐突破 167 席的選前水準。
儘管自民黨與維新會組成的執政聯盟被看好拿下半數議次 (233 席)，但選情仍存變數。目前自民黨僅握有 196 席，需聯合維新會才能勉強過半。
日媒預測今日大選有兩大可能：一是自民黨單獨過半並聯合維新會斬獲 261 席「絕對穩定多數」；二是兩黨合計突破 300 席甚至 310 席的三分之二優勢。
然而，近四成選民尚未決定投票意向，最終結果仍有懸念。
高物價成為選舉核心戰場。根據日本總務省數據，2025 年家庭恩格爾係數飆升至 28.6%，創 44 年新高。582 種商品價格較 2020 年暴漲超 10%，教育、交通、能源支出增幅均超 6%。
選前各黨圍繞消費稅展開激辯；高市承諾暫停食品 8% 消費稅兩年，聲稱不靠發債籌資，但日媒曝出其擬兩年後稅率提至 12%，引發嘩然，在野黨則要求全面取消食品稅。
移民政策同樣撕裂社會。日本外勞人數達 257 萬人創歷史新高，越南籍佔近 24%。自民黨主張收緊政策，維新會要求嚴控人數，而中道改革黨則倡導多元共生。專家指出，將移民問題政治化雖可拉票，卻可能加劇社會對立。
高市早苗先前放話「執政聯盟若未過半即辭職」，如今暴雪壓境、醜聞纏身、政策遭疑，這場政治豪賭結局難料。隨著投票站陸續關閉，日本政局恐將迎來新一輪洗牌。
