劍指大疆！手機廠商紛紛湧入Vlog相機領域 vivo率先吹響衝鋒號角

vivo 周四 (5 日) 表示，去年底正式啟動 Vlog 相機項目，劍指大疆 Osmo Pocket 系列市場。這款尚未命名的新品定位便攜式影像設備，將於今年上市，標誌著手機巨頭正式跨界手機之外的影像硬體領域。

手機廠商紛紛湧入Vlog相機領域 vivo率先吹響衝鋒號角(圖:shutterstock)

vivo 組成近百人專案團隊，聚焦光學系統、雲台穩定演算法與影像處理三大模組。產品瞄準內容創作者群體，主打高穩定性、低操作門檻與即拍即用體驗，意圖打破大疆、影石創新主導的細分市場格局。

值得注意的是，vivo 計畫早於業界傳聞，去年底即有消息指出重量級中國大廠佈局同類設備，擬於今年首季發布。

與此同時，OPPO 也宣布啟動新形態影像系列，基於超過 17 年手機影像技術累積拓展創作場景，該系列新品計畫在今年內發布。

榮耀推出「機器人手機」Robot Phone，融合智慧手機與大疆 Pocket 功能，真機將於 2026 年 MWC 展會亮相，同時透過「榮耀親選」生態平台進軍 Pocket 賽道。

顧問機構 Frost & Sullivan 預測，全球手持智慧影像設備市場將以 15.9% 的年複合成長率擴張，2030 年規模將達 799.3 億元。

中金研報更指出，在短片創作需求爆發與 AI 降門檻趨勢下，遠期市場空間有望達 1.4 億台。

目前市場由 GoPro、影石創新、大疆三足鼎立。影石創新 6 月登陸科創板後市值突破 800 億元，印證資本對賽道的看好，而手機廠商則以技術復用優勢強勢入局：vivo、OPPO 的防手震演算法、光學調校與手機技術同源，供應鏈中 SoC 晶片 (安霸 / 凌陽)、光學模組(舜宇 / 歐菲光) 等關鍵環節已成熟。



尋接近 vivo 的知情人士點破產業痛點說：「技術現成，難在商業環。」

當大疆佔據專業用戶心智，影石穩居全景相機王座，手機廠商需打通「硬體 + 內容 + 服務」生態。 OPPO 選擇拓展移動影像體驗，榮耀藉機器人手機探索融合形態，vivo 則押注純工具屬性，差異化路徑初現。