中國網民規模達11.25億人 網路普及率突破80%大關！下波成長看AI與5G應用
鉅亨網新聞中心
最新發布的第 57 次《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示，截至 2025 年 12 月，中國網民規模已正式達到 11.25 億人，互聯網普及率成功突破 80% 大關。這一數據象徵著數位發展成果已惠及更廣泛的群體，為「十四五」規劃的收官交出亮眼答卷，同時也為接續的「十五五」布局奠定了厚實基礎。
在各類應用中，生成式人工智慧（Generative AI）的表現最為突出。截至 2025 年底，生成式 AI 用戶規模已達 6.02 億人，相較前一年成長幅度高達 141.7%，普及率大幅提升至 42.8%。
這顯示 AI 技術正加速融入大眾日常生活與產業生產領域，成為推動社會數位化與智慧轉型的核心引擎。
數位基礎建設的佈局同樣取得顯著進展。在行動網路方面，全國已建成 483.8 萬座 5G 基地台，實現所有鄉鎮及絕大多數行政村的覆蓋，5G 演進網路更已延伸至超過 330 個城市。固定網路則有三分之二的地市達到千兆城市標準。
此外，算力設施方面已建成 42 個萬卡智算集群，位居全球領先地位，為人工智慧產業的快速發展提供強大的硬體支撐。
政務服務方面，全國一體化平台用戶已達 9.4 億，數位化轉型顯著提升了公部門效率，使「高效辦成一件事」成為常態。
隨著數位經濟規模穩步增長，核心產業增加值占 GDP 比重已提升至 10.5%，展現出中國互聯網事業以創新為引領，透過新基建與新技術構建出系統協同的發展新格局。
