鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-05 18:30

中國財政部、海關總署、稅務總局三部門今 (5) 日聯合印發《關於海南自由貿易港島內居民消費的進境商品「零關稅」政策的通知》（下稱《通知》），政策自公佈之日起實施。

《通知》規定，對海南自由貿易港島內居民在指定經營場所購買的進境商品，在免稅額度和商品清單範圍內免徵進口關稅、進口環節以及國內環節增值稅和消費稅。其中，島內居民包括持有海南省身分證、海南省居住證或海南省社保卡的中國公民，在海南省工作生活並持有居留證件的境外人員。免稅額度為每人每年 1 萬元人民幣，不限購買次數。

免稅商品方面，「零關稅」進境商品實施正面清單管理。清單所列示的產品共包括 202 項，主要聚焦島內居民日常生活所需，包括部分食品飲料、日化用品、家居百貨、母嬰用品等。

中國《經濟觀察網》報導，儘管政策設計具有顯著的惠民屬性，但在落地過程中仍須關注幾個關鍵問題，以確保紅利最大化、可持續。

首先，要保證商品清單與供應能力的匹配。目前清單聚焦日常生活所需，但隨著居民需求升級，可能出現清單更新滯後於市場變化的情況。應建立動態調整機制，定期評估並擴充品類，特別是健康食品、綠色家居、智慧家電等新興需求領域。

其次，要提升指定經營場所的佈局與服務品質。政策效果依賴於指定經營場所的覆蓋範圍與便利性，例如，網點過於集中或在偏遠區域稀缺，會降低居民的實際可及性。應統籌規劃城鄉及區域佈局，並在服務品質、購物環境、售後保障上對標國際標準。

此外，要防範套利並監管透明。雖然政策強調用於島內居民日常生活消費，但仍須防範變相轉售、代購套利等行為。應依託身份識別系統與交易監控平台，確保額度使用的合規性與透明度，維護政策公平性。

《通知》強調，島內居民購買的「零關稅」進境商品屬於消費者個人使用的最終商品，不得再銷售。違反規定倒賣、代購、走私「零關稅」進境商品的個人，三年內不得購買「零關稅」進境商品，由海南省人民政府會同相關部門依法依規納入信用紀錄。

上述政策的推出有利於降低居民生活成本，滿足群眾多元化購物需求，讓海南自由貿易港建設成果更多惠及島內居民。