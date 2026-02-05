中國華強北！記憶體三個月漲三倍 組電腦成本激增近半

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-06 05:00

中國電腦零件漲價還在推高消費者購買成本。一周前深圳華強北 1TB 固態硬碟售價人民幣（下同）600 元至 900 多元，近日 1TB 固態硬盤售價又漲到 950 元~ 1,100 元。

記憶體三個月漲三倍，組電腦成本激增近半。（圖：第一財經）

據《第一財經》周四（5 日）報導，再拉長時間線，多名商家說，近三個月內記憶體價格漲了約三倍，固態硬碟價格也翻了倍。

一名商家列出辦公電腦裝機配置表，原本預計價格不超過 2,000 元，經計算後驚呼，比原本估計的多了 1,000 元。多名商家感嘆，現在按照 3,000 元的預算裝配電腦，即便不包括螢幕也很難裝配。

電腦裝機漲價

以往看一台電腦的性能，人們常常會關注 CPU 和獨立顯卡，但現在儲存類的記憶體和固態硬碟，成為了電腦中的成本重頭。

一台不加配高階獨立顯卡和螢幕的普通辦公電腦，記憶體和固態硬碟的成本比重是多少？這個比例在 35%~50% 之間。

按照 3,000 元的預算，在華強北需要壓縮 CPU 配置，為記憶體和固態硬碟讓出空間。CPU 可以用英特爾 i3、i5 或 AMD 同等規格的產品，如果用 i5，最高只能配 2020 年面世的第 10 代 i5。這樣一來，CPU 的成本可以壓縮在 580 元~ 900 元之間。

此外，主板成本要控制在 350 元~ 560 元之間，機箱、電源、散熱風扇總成本控制在 200 元~ 380 元之間。

即便如此，儲存產品的規格也要嚴格限制。一條 16G DDR4 記憶體的價格是 700 元~ 900 元，16G DDR5 記憶體 1,500 元左右。商家主要推薦 16G DDR4 記憶體或 8G 記憶體。

固態硬碟也不能用到 1,000 元左右的 1TB 產品，商家主要推薦 300 元左右的 256G 固態硬碟或 600 元~ 800 元的 512G 固態硬碟。

3,000 元配不了很好的電腦

「3,000 元左右配不了很好的電腦。一塊 16G DDR5 記憶體就要 1,500 元、1,600 元，再加上 1T 固態硬碟就接近 3,000 元了。原來配一台辦公電腦 2,000 元~ 3,000 元，現在配要 5,000 元。」一名裝機商家說。

還有一名裝機商家表示，去年 10 月之前，3,000 元預算可以配很好的辦公電腦，現在配下來，只能說剛好夠用。

多名商家透露。去年 10 月開始，儲存產品開始走出陡峭漲價曲線，漲價趨勢延續至今，11 月至今記憶體價格翻了三倍。如果與去年價格最低點比，記憶體價格漲了四倍。

「這兩天高階的固態硬碟和記憶體價格還在上漲，低階的價格波動還比較小。」一名商家稱。