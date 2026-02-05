鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-05 20:05

台北股匯今 (5) 日同步下殺，受外資賣股匯出影響，大盤重挫近 500 點，新台幣兌美元一度貶逾 1 角，直逼 31.7 元關卡，但在出口商、央行聯手拋匯下，帶動貶幅收斂，終場收在 31.648 元、貶值 7.1 分，創逾 3 周以來新低，台北與元太外匯市場總成交量爆出 29.71 億美元巨量。

受美國科技股拉回影響，台股今天也湧現賣壓，盤中最低來到 31769.08 點，權王台積電跌逾 1%，記憶體、PCB、散熱等熱門族群同步修正，指數終場收在 31801.27 點，下跌 488.54 點，外資單日賣超 726.94 億元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.62 元，隨著外資美元買盤湧現，匯價最低來到 31.688 元、貶值 1.11 角，不過，出口商在農曆年前向來有較大的拋匯需求，加上央行介入調節，帶動貶幅收斂，收在 31.648 元。

央行外匯局局長蔡烱民指出，新台幣匯率波動劇增，主要因外資大舉匯出，外資今天在股市賣超逾 700 億元，成為推升貶勢的關鍵因素。他提到，近期外資在股市的買賣超規模，與其在匯市的進出動向高度吻合。

此外，蔡烱民也罕見針對單日盤勢發表看法，他透露，由於 5 日盤中匯率波動較大，且市場供需趨於單向，央行確實有進場調節，透過拋匯減緩新台幣貶幅。