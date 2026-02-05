search icon



中國生成式AI用戶6.02億人 應用場景向生活、生產領域滲透

鉅亨網編譯鍾詠翔

第 57 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》周四（5 日）發布，截至 2025 年 12 月，中國網民規模達 11.25 億人，網路普及率突破 80%，數位發展成果惠及更廣泛群體。

cover image of news article
中國網路普及率突破80%。（圖：Shutterstock）

據《央視》報導，中國數位經濟規模穩步增長，核心產業增加值佔國內生產毛額（GDP）的比重提升至 10.5%，產業數位化轉型步伐全面提速。


在行動網路方面，中國已建成 5G 基站 483.8 萬座，全國所有鄉鎮以及 95% 行政村已通 5G，5G 演進網路已覆蓋超過 330 個城市。

在固定網路方面，全國 2/3 地市達到千兆城市標準。

在算力設施方面，中國建成萬卡智算集群 42 個，位居全球前列，有力支撐人工智慧（AI）產業快速發展。

截至 2025 年 12 月，生成式 AI 用戶規模達 6.02 億人，較 2024 年底增長 141.7%；普及率達 42.8%，大幅提高 25.2 個百分點。生成式 AI 正加速融入日常生活與生產領域，成為推動社會數位化、智慧化轉型的引擎。

中國網路普及率超過 80%，農村及老年群體加速融入數位社會，數位包容性顯著增強。數位技術與實體經濟、公共服務深度融合，推動政務、醫療、教育等領域的數位化變革。


