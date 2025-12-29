統一羅智先：台灣家樂福不急於展店 門市更名明年元旦票選

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-29 13:29

統一 (1216-TW) 日前決議終止與法國家樂福的品牌授權合約並啟動更名計畫，統一董事長羅智先今 (29) 日表示，台灣家樂福並不急著要展店，而是要重新思考量販與超市在現在、或是未來 10 年應該要扮演的角色，台灣家樂福對於更名方向，明 (2026) 年元旦就會正式票選。

統一董事長(左)羅智先：台灣家樂福不急於展店 門市更名明年元旦票選。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一企業在 2023 年併購完成「台灣家樂福」，2025 年家樂福關了一些店，羅智先表示，是因為房東有新的規劃，但關店並沒有讓整體營收減少，也體認到門市配置上是否過於一廂情願，展店並不是很擔心，以人口結構來說，一人一戶的家庭占了 3 成，這對量販是很大的衝擊與考驗。

‌



在全台小宅化的走勢之下，根據不動產資訊平台資料顯示，全台的 2 人宅、3 人宅 10 年來增加了 36% 與 18%，不過觀察發現一人宅的增加速度最快，全台一人宅的數量寫下新高的 248.8 萬宅，10 年來增加了 57%， 房仲業者深究其原因包括節稅需求分戶、單身人口增加、獨居老人數量增加等。

統計顯示，一人宅數數量從 10 年前的 158.6 萬宅，增加到今年第一季的 248.8 萬宅，10 年增加 57%，小家庭的 2 人宅與 3 人宅同樣趨勢增加，2 人宅從 114.8 萬宅，增加到 156.2 萬宅，10 年增加 36%，3 人宅數量從 118 萬宅增加到 139.5 萬宅，10 年增加 18%，不過 4 人宅數量 10 年減少 2%，5 人宅減少 13%，6 人宅減少 22%，可能與小孩生的少或小孩長大成家分戶出去有關。