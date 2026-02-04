台鐵與雄獅雙強聯手「山嵐號」駛進西部 新旅線台南-彰化4月起上路

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-02-04 20:02

台鐵公司與雄獅旅行社 (2731-TW) 共同營運觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢節奏為特色。台鐵今 (4) 日宣布，山嵐號將首度駛向西部，推出台南至彰化全新路線，為旅客帶來嶄新的中南部鐵道觀光體驗，預計今 (2026) 年 4 月起正式上路。

台鐵與雄獅雙強聯手「山嵐號」首度駛進西部，新旅線台南-彰化4月起上路。(圖:台鐵提供)

台鐵表示，「山嵐號」自去 (2025)4 月投入花東線營運後至今，過去引領國內外旅客深入探索山城與農鄉交織的多元風貌，新路線將自台南出發，沿途停靠後壁、二水、社頭及大林站，串聯南部平原與中部山城聚落。

沿線景觀由廣闊農田、丘陵地形至富含鐵道風情的小鎮景致層層展開，將展現談灣中南部獨有的人文底蘊與自然風貌，旅客可於靜謐舒適的車廂空間中，細細品味沿途景致變化，感受慢遊鐵道的獨特魅力

台鐵指出，山嵐號外觀設計靈感取自台灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景，車廂內部則以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光。

台鐵表示，除提供舒適的乘車體驗外，亦精心規劃特色輕奢餐飲服務，車上供應以沿線及周邊地區特色食材製作的多寶格禮物盒餐點，讓旅客於旅途中同步品嚐在地風味，深化鐵道旅行的美好記憶。

為迎接山嵐號台南至彰化 4 月上線，台鐵與雄獅今日假台南車站舉辦媒體體驗團，並邀請交通部次長伍勝園及地方等貴賓共同見證鐵道觀光新亮點。