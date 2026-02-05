AI帶動需求 網通設備商Ciena躋身標普500指數
鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》報導，標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周三 (4 日) 宣布，網路與通訊設備製造商 Ciena(CIEN-US)將於周五納入標普 500 指數。隨著人工智慧 (AI) 發展，該類設備的市場需求正持續升溫。
Ciena 將自標普中型股 400 指數升級，取代軟體與服務公司 Dayforce，該公司近日已被專注軟體領域的私募股權公司 Thoma Bravo 以 123 億美元收購，交易於周三完成。
能夠躋身標普 500 指數，對企業而言是一個具吸引力的位置，因為這將使其股票接觸到更廣泛的投資人，包括追蹤該指數的被動型基金，以及對投資規模有一定限制的主動型基金。
凸顯其重要性的是，《華爾街日報》周三報導指出，SpaceX 等多家準備進行首次 IPO 的新創公司，其顧問已主動與指數機構接觸，討論是否有機會讓公司比以往更早被納入主要指數。
在此次納入名單的競逐中，Ciena 勝過其他潛在候選者，包括晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 以及光學元件供應商 Coherent(COHR-US)。
Ciena 股價周三下跌 8.3%，但在盤後交易中反彈超過 3%。
Evercore ISI 分析師周二在報告中指出，網路設備產業具備多項利多因素，有望超越整體資訊科技支出成長，其中包括企業為因應 AI 發展、而加速升級網路基礎建設的需求。
- 揭開全球晶片交響樂的幕後力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 科技股領軍！標普500站上7000點創新高 川普高喊「美國回來了」
- 聯準會主席換人美股恐迎震盪！巴克萊警告：標普500指數平均下跌16%
- 從AI牛市到AI焦慮 資金悄悄轉向零售與能源
- AI軍備競賽升級 Google豪砸1850億美元 帶動博通、輝達盤後齊漲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇