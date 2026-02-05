AI帶動需求 網通設備商Ciena躋身標普500指數

search icon



據《MarketWatch》報導，標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周三 (4 日) 宣布，網路與通訊設備製造商 Ciena(CIEN-US)將於周五納入標普 500 指數。隨著人工智慧 (AI) 發展，該類設備的市場需求正持續升溫。

cover image of news article
網路通訊設備商Ciena躋身標普500指數(圖：Shutterstock)

Ciena 將自標普中型股 400 指數升級，取代軟體與服務公司 Dayforce，該公司近日已被專注軟體領域的私募股權公司 Thoma Bravo 以 123 億美元收購，交易於周三完成。


能夠躋身標普 500 指數，對企業而言是一個具吸引力的位置，因為這將使其股票接觸到更廣泛的投資人，包括追蹤該指數的被動型基金，以及對投資規模有一定限制的主動型基金。

凸顯其重要性的是，《華爾街日報》周三報導指出，SpaceX 等多家準備進行首次 IPO 的新創公司，其顧問已主動與指數機構接觸，討論是否有機會讓公司比以往更早被納入主要指數。

在此次納入名單的競逐中，Ciena 勝過其他潛在候選者，包括晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 以及光學元件供應商 Coherent(COHR-US)。

Ciena 股價周三下跌 8.3%，但在盤後交易中反彈超過 3%。

Evercore ISI 分析師周二在報告中指出，網路設備產業具備多項利多因素，有望超越整體資訊科技支出成長，其中包括企業為因應 AI 發展、而加速升級網路基礎建設的需求。


