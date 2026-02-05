AI帶動需求 網通設備商Ciena躋身標普500指數

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-05 11:30

網路通訊設備商Ciena躋身標普500指數(圖：Shutterstock)

Ciena 將自標普中型股 400 指數升級，取代軟體與服務公司 Dayforce，該公司近日已被專注軟體領域的私募股權公司 Thoma Bravo 以 123 億美元收購，交易於周三完成。

能夠躋身標普 500 指數，對企業而言是一個具吸引力的位置，因為這將使其股票接觸到更廣泛的投資人，包括追蹤該指數的被動型基金，以及對投資規模有一定限制的主動型基金。

凸顯其重要性的是，《華爾街日報》周三報導指出，SpaceX 等多家準備進行首次 IPO 的新創公司，其顧問已主動與指數機構接觸，討論是否有機會讓公司比以往更早被納入主要指數。

Ciena 股價周三下跌 8.3%，但在盤後交易中反彈超過 3%。