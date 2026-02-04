虎航台中航線調整直飛沖繩3/30首航 單程機票1599元明開賣限時搶購
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為了提供中部旅客更契合市場需求的選擇，台灣虎航 (6757-TW) 今 (4) 日宣布將航網優化，將原有台中 - 澳門航線的運能資源，轉為投入開拓日本沖繩航線，明 (5) 日起於官網進行開賣。虎航表示，隨台中 - 沖繩的開航，虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空，展現其在台日航線的積極布局外，也讓各地民眾透過就近出發的極致便利，輕鬆前往這座鄰近台灣的海島度假天堂。
沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛，來此可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊，除了自然景觀，首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣，以及充滿美式氣息的北谷美國村，都展現了沖繩多元並蓄的城市魅力。
虎航表示，台中 - 沖繩 (那霸) 航線預計於今 (2026) 年 3 月 30 日起首航，開航初期，每週營運 2 班，為慶祝新航線銷售，虎航將於明日上午 10 時起至晚間 24 時推出單程未稅台幣 1,599 元起的開賣促銷價，搭乘日期為 3 月 30 日起至 2026 年 10 月 24 日止，更多相關開賣訊息請詳見官網。
在積極布局並優化航網之餘，虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今日也親赴新加坡航空展，與空巴 (Airbus) 針對 4 架自購機及 4 架購機選擇權進行簽約儀式，透過第三代機隊引進計畫，虎航預計於 2033 年達成 30 架的新世代機隊規模，此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實 ESG 減碳目標，更將成為未來 10 年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。
