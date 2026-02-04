虎航台中航線調整直飛沖繩3/30首航 單程機票1599元明開賣限時搶購

沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛，來此可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊，除了自然景觀，首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣，以及充滿美式氣息的北谷美國村，都展現了沖繩多元並蓄的城市魅力。