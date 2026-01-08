台灣虎航2026計畫 推會員訂閱制、拓廉航轉機版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 17:32

台灣虎航 (6757-TW) 今 (8) 日發布 2026 年發展願景，包括第一季推出會員訂閱制「Team Tiger」，第二季再推出「tigertel 虎加酒」服務，擴大「聯航轉機合作」，第三季時旅客還可一鍵預訂組合行程，不僅可延伸至日本第二個城市甚至澳洲。

台灣虎航發布今年多個計畫。(圖：台灣虎航提供)

台灣虎航董事長黃世惠表示，廉航也要拓展轉機版圖，未來目標是打造台北為廉航轉機樞紐，搶攻日本、東南亞雙向轉機需求。

台灣虎航規劃，將推出的會員訂閱制依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，透過月付方式擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等禮遇。

而台灣虎航第二季將再推出「tigertel 虎加酒」服務，結合 AI 智能規劃行程，可量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗。

此外，為進一步突破現有航網限制，台灣虎航也計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第三季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第二個城市甚至澳洲。

台灣虎航董事會日前通過第三代購機案，將引進全新 A321neo 機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有 A320 機隊的 180 個增至 233 個，平均每座位營運成本更較 A320neo 減少 11.2%。

台灣虎航規劃，增購 4 架、增租 11 架共 15 架 A321neo 新機，另取得 4 架購機選擇權，至 2028 年全機隊平均機齡僅 3.1 年，未來 10 年總機隊突破 30 架。

而在機上餐點服務方面，台灣虎航表示，將和多個知名品牌合作，包括蟬聯米其林必比登推薦的阿勇家和佛光山滴水坊等，預計於今年夏季班表開始供餐。

同時，台灣虎航宣布第二季將導入全新機上娛樂系統，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統。