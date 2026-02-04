中國黃金ETF出現史上最大規模單日流出 總額近10億美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於金價從歷史高點驟然回落，嚴重衝擊投資者信心。根據《彭博》彙編數據顯示，中國主要的黃金 ETF 錄得史上最大規模的單日資金流出，總計金額合計近 10 億美元。
具體而言，中國大陸四家規模最大的黃金 ETF——華安易富、博時、易方達及國泰，在周二合計淨流出約 68 億元人民幣 (約 9.8 億美元)。值得注意的是，這些基金才剛在上周創下紀錄性的資金流入，周二 (3 日) 的數據也代表著資金已連續第二天出現下滑。
此次市場震盪源於先前過度熱絡的投資情緒。包括中國在內的散戶投資者，此前建立了大量黃金部位，在投機動能、地緣政治動盪以及對美國聯準會獨立性的疑慮下，進一步推升了貴金屬的漲勢。然而，市場觀察家曾多次發出警告，認為此前的金價漲幅過大且過於迅速。
隨後的市場反應驗證了這些擔憂。金價在上周五亞洲交易時段崩跌，創下 2013 年以來最大的單日跌幅。然而，周二隨著低接買盤進場，金價回升超過 6%，收復了部分失土，並在周三持續反彈，重回每盎司 5000 美元上方。
