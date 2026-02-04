鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-04 14:20

由於金價從歷史高點驟然回落，嚴重衝擊投資者信心。根據《彭博》彙編數據顯示，中國主要的黃金 ETF 錄得史上最大規模的單日資金流出，總計金額合計近 10 億美元。

中國黃金ETF出現史上最大規模單日流出 總額近10億美元(圖:shutterstock)

具體而言，中國大陸四家規模最大的黃金 ETF——華安易富、博時、易方達及國泰，在周二合計淨流出約 68 億元人民幣 (約 9.8 億美元)。值得注意的是，這些基金才剛在上周創下紀錄性的資金流入，周二 (3 日) 的數據也代表著資金已連續第二天出現下滑。

‌

