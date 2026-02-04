鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-04 18:40

根據上交所發布的最新數據，2026 年 1 月中國 A 股市場人氣顯著修復。上交所 A 股 1 月新開戶數達 491.58 萬戶，較 2025 年 12 月增長約 89%，與 2025 年 1 月相比，年率增幅高達約 213%。這一數據不僅創下 2024 年 11 月以來近 15 個月的新高，也反映出投資者入市意願強烈。

從投資者結構來看，1 月新增開戶幾乎全由個人投資者貢獻。數據顯示，個人新開 A 股帳戶約 490.58 萬戶，占總體新開戶數比例高達 99.8%，較前月增加約 232 萬戶。相較之下，機構新開戶數約 1.06 萬戶，較前月略有減少。此外，基金新開戶數也呈現增長趨勢，達 54.63 萬戶。

此次開戶熱潮主要受市場行情強勁上行的帶動。1 月 A 股主要指數多數上漲，其中科創 50 指數與中證 500 指數表現亮眼，漲幅均超過 12%。市場交投極為活躍，滬深北三市合計成交額超過 60 兆元人民幣，創下歷史新高；成交量達 3.47 兆股，為歷史月度第二高。

為維持市場「慢牛」節奏，監管層已採取行動。三大交易所於 1 月中旬宣布提高證券融資保證金最低比例，以冷卻過熱情緒。