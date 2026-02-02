鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-02 10:36

國際信用評等機構穆迪 (Moody"s) 確認台灣安聯人壽 A1 保險財務實力評級 (IFSR)，評等及展望為「穩定」，此為穆迪連續五年授予安聯人壽信用評級。穆迪指出，安聯人壽的 A1 保險財務實力評級 (IFSR)，主要為反映其投資型保單為台灣壽險市場的領導品牌、低風險的商品組合、健全的資本適足率，以及從控股股東—安聯集團 (IFSR Aa2, 穩定) 所獲得的支持，預期未來 12-18 個月安聯人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，以總保費而言，安聯人壽持續為台灣三大投資型保險業者之一，並運用安聯集團的投資和科技能力，為保戶提供穩健的基金選擇。安聯人壽強健的獲利能力與高資本效率的產品組合，支撐其強而有力的資本適足率。截至 2025 年 6 月，其資本適足率為 449%。謹慎的資產配置使其對股市和利率波動具經濟資本化韌性；此外，安聯人壽並依存續期間和幣別進行資產與負債的良好配置。因此，穆迪預期安聯人壽在 2026 年 1 月生效的台灣壽險業新一代清償能力新制 (TW-ICS) 下，將保持遠高於 100% 監管最低要求的強大緩衝。

‌



再者，歸功於平衡的收益來源和仍然較高的利率對提升投資收益帶來的助益，安聯人壽多元化的收益基礎，包括費用收入、投資利差和保險利潤，均增強了其對資本市場波動的抵禦能力。穆迪預測安聯人壽可望在未來 12-18 個月內，維持穩定營運及強健資本水準。

回顧 2025 年，全球經濟面對多重不確定性、壽險業 2026 年接軌 IFRS17 公報與 ICS 新制導致的增資壓力，以及台灣面臨高齡化社會等影響，為壽險業經營帶來挑戰，然而，安聯人壽透過策略合作夥伴緊密合作、擴展業務版圖營運奏效，成功突破市場重圍，展現強勁動能。

安聯人壽 2025 年不畏市場波動，投資型保險總保費收入以 17% 之市占率，較去年同期成長 12.7%，維持台灣投資型保單領導品牌的地位；總體初年度保費部分，更以逾新台幣 772.53 億元，排名業界第 5，占全壽險業總體初年度保費的 7.7%，較去年成長 13.1%，站穩以初年度保費位居業界五強之目標，更連續六年蟬聯在台第一大外資壽險公司。

綜觀 2025 年的亮眼表現，安聯人壽指出，要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性，創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。