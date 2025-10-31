鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 11:35

每年 10 月是全球共同響應的「乳癌防治月」，呼籲女性重視健康，尤其是乳癌的預防、篩檢與治療。長期關注國人健康的安聯人壽，首次推出女性專屬癌症險主約‒「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，聚焦女性好發癌症，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症 (重度) 加強保障，提供 0.5 倍額外給付。同時推出首張女性專屬一年期健康險附約‒「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」，涵蓋九項女性妊娠期特定併發症，最高給付保險金額的 200 倍，針對中年婦女常遇到的尿失禁等更年期健康挑戰，也提供特定手術或處置，最高給付保險金額的 150 倍，進一步加強女性保障。

安聯人壽首推女性專屬保險 聚焦乳癌等好發癌症+妊娠、更年期保障。(鉅亨網記者陳于晴攝)

根據衛生福利部調查，台灣女性十大癌症中，婦科癌症就佔了四成，且近五年女性罹癌人數大幅增加，增幅接近男性的 2 倍，乳癌更是多年蟬聯女性癌症發生率首位。安聯人壽表示，現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於平衡家庭與職場的雙重壓力、以及女性特有的健康風險。為了幫助女性在為自己和家人打拚的同時，提早為未知的風險做好準備，安聯人壽特別推出首張專為女生打造的保單「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，以三大特色為女性建立起更健全的防護網，以對抗未來的不確定性。

「珍愛馨」強化女性保障，不僅 0~55 歲皆可投保，持續保障至 84 歲，初次罹癌時會給付一次性保險金，並針對女性常見特定癌症 (重度) 提供 0.5 倍額外給付，在在專為女性量身打造。

現代女性工作生活壓力大且晚婚遲育趨勢明顯，台灣女性平均生育年齡逐年上升，高齡生育風險大幅提升，除了母嬰生產風險增加，妊娠期及產後併發症發生率也高，嚴重時需配合特定併發症治療或手術才能恢復正常生活，所以除針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症加強保障，安聯人壽也同時推出「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」一年期附約，65 歲也能投保，最高續保至 85 歲。

「愛馨守護」針對九項妊娠期特定併發症包含流產、前置胎盤、子宮外孕等常見併發症，最高給付保險金額的 200 倍，更涵蓋好發於更年期之尿失禁的腹腔鏡陰道懸吊手術等特定手術保險金，最高給付保險金額的 150 倍，鼓勵有懷孕計畫的女性及準媽媽們及早規劃，在照顧家庭之餘，可以為自己的未來添一份保障。