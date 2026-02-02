鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-02 06:00

美國總統川普正式提名聯準會前理事華許 (Kevin Warsh) 接替鮑爾出任聯準會 (Fed) 主席，這項決定在華盛頓引發激烈爭議。現年 55 歲的華許曾於 2006-2011 年擔任 Fed 理事，擁有應對 2008 年金融危機的實戰經驗，但其提名之路面臨三重關鍵考驗。

華許必須同時獲得 Fed 內部、金融市場和白宮的信任。芝加哥大學經濟學家 Raghuram Rajan 指出，若華許被視為過度迎合川普的降息訴求，可能喪失 Fed 內部支持，但若與白宮保持距離，則可能重蹈鮑爾覆轍。現任主席鮑爾因抗拒快速降息已遭司法部刑事調查。

川普上月在達沃斯論壇宣稱華許上任後將解決「西方文明衰落」的移民問題，暗示其政策取向可能更趨強硬。

北卡羅來納州參議員 Thomas Tillis 明確表示，除非司法部完成對鮑爾的調查，否則將阻止華許提名。維吉尼亞州民主黨議員 Mark Robert Warner 也質疑道：「川普挑選的聯準會主席能否保持獨立性？」

目前華許必須爭取至少 13 名參議院銀行委員會成員中的 6 票支持，而 Tillis 作為關鍵共和黨議員的態度可能左右全局。

聯準會架構設計帶來特殊挑戰。即便鮑爾 5 月卸任 Fed 主席職務，仍可保留理事席次參與利率決策。這意味著華許可能成為 80 年來首位必須與前主席共事的聯準銀行掌門人。

前聯邦儲備銀行副主席 Alan Stuart Blinder 警告，川普可能透過私下磋商施加影響，華許必須在「忠誠承諾」與政策獨立性之間謹慎抉擇。

儘管華許主張「降息 + 縮表」組合政策，但市場對其能否平衡通膨控制與經濟成長存疑。摩根大通執行長戴蒙認可其華爾街背景，但經濟學家指出其 2011 年離職後遠離政策一線，能否應對 AI 技術革命帶來的生產力變革尚待觀察。

目前，聯邦基金利率維持在 3.5%-3.75%，華許若推動降息恐引發美元匯率波動，新興市場面臨資本外流壓力。