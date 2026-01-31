鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-31 19:40

中國官場反腐再掀波瀾。繼中共軍方高層張又俠、劉振立突遭立案調查落馬後，中國應急管理部部長王祥喜正因涉嫌「嚴重違紀違法」接受調查，這一常被視為貪腐的慣用說法。

根據《路透》報導，中國反貪機構週六（31 日）表示，隨著對高級官員的清洗仍在繼續，調查仍在進行中。

中央紀委國家監委在聲明中並未說明王祥喜涉案細節。由於王祥喜目前仍在部長任內，現任部會首長遭立案調查的情況相對罕見，也因此引發外界高度關注。

此次調查發生之際，正值中國持續加強反腐力道。中國國防部上週才宣布，正在調查軍中僅次於國家主席習近平的最高層將領中央軍委副主席張又俠。

習近平本月表示，反腐敗是一場中國「輸不起也絕不能輸的重大鬥爭」。在去年針對高階官員立案調查達到創紀錄的 65 起之後，監督與清查的範圍也已擴及前大學校長及國有企業負責人。

現年 63 歲的王祥喜於 2022 年 7 月出任應急管理部部長，過去曾擔任中國大型國有能源企業國家能源投資集團董事長。

根據應急管理部發布的官方消息，他曾於週二仍公開露面，出席一場例行內部會議並發言，該會議為幹部進行自我檢討的常規場合。