鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-02 04:00

美國今年將迎來歷史性轉折點，可能出現建國以來首次人口負成長，這項預測較官方先前預估大幅提前數十年。

最新分析指出，移民銳減與持續低迷的生育率正共同推動這一劇變，而川普政府的嚴格移民政策成為關鍵催化劑。

數據顯示，美國人口普查局 2023 年曾預測人口下降拐點將在 2081 年，但在目前趨勢下，時間點已提前至 2026 年。

核心衝突在於，移民曾是抵銷本土老化、低生育率及死亡率上升的關鍵力量，如今政策收緊導致淨移民流入驟降，人口自然成長與機械成長均陷入疲軟。

專家普遍認為，移民限制越嚴，人口停滯或萎縮的進程越快，這項判斷已超越黨派分歧。

人口規模是經濟總量的重要支撐，負成長將直接衝擊美國經濟。分析指出，這可能導致 GDP 成長放緩、勞動力持續萎縮，甚至使 2026 年美國人口成長率低於長期受老化困擾的德國，改寫全球人口與經濟格局的敘事。

但面對此一趨勢，川普政府正以「保護本土就業」為名推動嚴格移民政策。對此白宮稱，政府將「充分挖掘本土人才潛力」，通過大規模驅逐、收緊合法與非法入境管控等措施，結束「導致西方文明衰落」的大規模移民時代。

川普上月在達沃斯論壇演講中更直言，對美國 2025 年出現「逆向移民」(淨流出) 感到滿意，明確傳遞政策導向。