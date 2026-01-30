鉅亨網編輯林羿君 2026-01-30 09:32

美國財政部稱人民幣「嚴重被低估」，呼籲中國應以及時且有序的方式允許匯率走強。

美國財政部在 29 日發布的半年度外匯政策報告中表示：「鑑於中國極大規模且持續增長的對外貿易盈餘，以及目前顯著低估的匯率，中方當局應根據宏觀經濟基本面，及時且有序地允許人民幣匯率走強，這點至關重要。」

‌



在此次報告中，美國財政部並未將任何主要貿易夥伴列為匯率操縱國。然而，針對貿易順差巨大且對匯率市場干預頻繁的國家，財政部對其「觀察名單」進行了微調，將泰國納入其中。

根據報告顯示，中國、日本、韓國、台灣、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士仍維持在觀察名單內。依據 2015 年通過的相關法規，凡在三項評估標準中符合其中兩項的貿易夥伴，將被列入需由財政部密切監督其匯率政策的經濟體名單。

美國財政部上一次將特定國家列為「匯率操縱國」是在 2019 年川普首任任期內，當時中國被貼上了此標籤。然而，隨著雙方進行雙邊貿易協定的談判，該標籤在 5 個月後隨即被撤銷。

國際貨幣基金（IMF）近日指出，中國出口激增、貿易順差創新高，部分原因與人民幣在經通膨調整後出現貶值有關。獨立分析師亦發現，在有證據顯示北京當局進行干預的情況下，人民幣匯率確有低估現象；高盛集團則於去年 12 月估計，人民幣匯率被低估了約 25%。