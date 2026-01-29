財管中心 2026-01-29 17:41

台股即將進入封關倒數，今（29）日走勢宛若「高空彈跳」，開盤一度來到 32996 點後，早盤因美股激勵及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台的預期，一度衝上 32996 點的歷史新高，然而不久後獲利了結賣壓迅速出籠，指數一路翻黑下挫最低到 32742 點，上下震盪超過 500 點，終場收在 32536 點，下跌 267 點，跌幅 0.82%，成交金額高達 9307 億元，創下台股史上單日最大天量。

台股翻黑上下震盪逾500點 專家點後市「週五是關鍵」

今天盤面多空交戰極為激烈，電子股大多回檔，資金轉向基期較低的鋼鐵、塑化、金融等類股，鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，市場顯然採取了「利多實現即賣出」，今天歷史性的 9300 億成交量，通常代表籌碼的大規模換手。

J 董認為，後續如果無法突破今日高點站上，今日的天量長黑恐演變成波段的壓力區，如果明日跌破今日低點，則確認了大盤的減碼訊號，整體部位勢必要降低比例，操作上保守為宜！《鉅亨贏指標》顯示加權指數為「突破」訊號第 27 天。

J 董指出，盤中從贏指標「偏強機會股」觀察，仍然可以看到一些轉強翻轉的股票，顯示在資金輪動上可能是接近年關，操作上賣多買少，另一方面也能關注「高檔出場訊號」，建議投資人只要手中股票開始轉弱，出現減碼訊號或是跌破贏指標的「強弱關鍵」位置，就要記得即時獲利了結。

美國聯準會周三 (28 日) 結束為期兩日會議後，宣布將基準利率目標維持在 3.5% 至 3.75% 區間不變，主席鮑爾表示不急於降息，根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明，各項指標顯示，美國經濟活動仍以「穩健步調擴張」，決策官員也指出，失業率已出現部分趨於穩定的跡象。

什麼是《鉅亨贏指標》？