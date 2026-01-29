鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-29 12:04

隨著消費者對生活品質要求日益提升，帶動省時省力的智慧家電市場快速成長。根據 IDC 最新報告顯示，全球智慧清潔機器人出貨量年增率達 33%，看準此趨勢，聯強 (2347-TW) 今 (29) 日宣布，攜手掃地機器人龍頭科沃斯推出全新擦窗機器人，搶攻自動化清潔商機。

觀察細部市場數據，亞太地區以擦窗機器人的成長表現最為亮眼，2025 年上半年出貨增幅高達 52.1%。科沃斯目前在擦窗機器人市場市占率已達 50%，穩居市場領導地位，成為推動此類產品普及的關鍵品牌。

科沃斯自 2011 年涉足擦窗機器人領域，針對過去產品常受限於電線長度、插座位置與收納不便等痛點，推出全新 WINBOT W2S OMNI 機型。該產品主打一體式全能基站，整合電源與收納設計，內建電池供電讓清潔過程不再受限於插座位置，實現隨處清潔的便利性。

新機型搭配穩定吸附與智慧清潔路徑技術，無論是落地窗、玻璃隔間或磚石牆面皆可適用。清潔完成後僅需一鍵即可自動收線並完整收納，大幅降低使用門檻，讓窗戶清潔能更自然地融入日常家務流程中，解決傳統報紙或抹布擦拭效率有限的問題。