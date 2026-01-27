鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-27 19:57

集保結算所宣布，在「ETF 觀測站」新增揭露「ETF 預估收益分配組成占比」資訊，讓投資人在收益分配前，即可提前了解預估配息中各項收益來源的組成情形，進一步提升 ETF 投資透明度，促進市場健全發展。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF 廣受臺灣投資人青睞，整體市場規模已逼近 7.4 兆元，尤其近年高股息 ETF 交易熱絡，投資人對於收益分配來源的關注日益提高，但過往投資人須分別至證交所、櫃買中心及公開資訊觀測站查詢 ETF 收益分配資訊。

‌



陳德鄉指出，為解決此痛點，集保結算所彙整跨市場、跨機構的 ETF 關鍵資訊，透過「ETF 觀測站」提供系統性與一致性的一站式查詢服務，投資人得於除息前即掌握預估配息結構，清楚了解配息來源，並可提前評估 ETF 配息收益可能產生的健保補充保費及所得稅負擔。

此外，透過「ETF 預估收益分配組成占比」的揭露，投資人可更有效評估 ETF 收益分配的穩定性與性質，進一步辨識配息是否屬於經常性收益或一次性收益，避免僅以配息金額高低作為投資決策依據，並可依自身投資目標、現金流需求及風險承受度，選擇更符合需求的 ETF 商品。