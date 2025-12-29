集保結算所eCounter手機版正式上線 數位化服務再升級
鉅亨網記者彭昱文 台北
集保結算所今 (29) 日宣布，「eCounter 手機版服務」正式上線，未來投資人除了透過電腦外，還可透過手機或平板，以行動自然人憑證或「集保 e 手掌握」APP 申辦的臺網數位憑證登入使用 eCounter 服務。
eCounter 股務事務 e 櫃台電腦版自 5 月 19 日上線以來截至 12 月 25 日，已有 2071 家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過 eCounter 線上申辦案件近 3.5 萬筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比逾 7 成。
集保結算所董事長林丙輝表示，根據調查，高達 94.9% 的台灣民眾習慣透過手機上網，手機版 eCounter 服務上線後，除回應投資人需求外，也進一步強化「股東 e 服務」生態系，讓股東無論身處何地，都能透過行動裝置完成股務事務申辦，並帶來更好的用戶體驗。
林丙輝強調，集保以創新思維，推動「數位金融，永續治理」的雙重目標，未來也將持續擴充 eCounter 功能，規劃納入私人間讓受、繼承、贈與、設質、實體股票掛失等項目，期能全面滿足股東多元需求。
