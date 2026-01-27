search icon



台股

過年換新鈔！央行：2/9起限時5天全台455據點開跑 百元鈔限換100張

鉅亨網記者陳于晴 台北

農曆新年將至，紅包準備好了嗎？中央銀行今 (27) 日正式公告，2026 年春節新鈔兌換將於 2 月 9 日 (週一) 至 2 月 13 日 (週五) 登場，全台共 8 家金融機構、455 家據點提供服務，央行特別提醒，最受歡迎的「百元鈔」每人限兌 100 張。央行發行局長鄧延達指出，隨著綠色金融趨勢，通貨發行額逐年趨緩，並強調「紅包的意義在於心，不在於新」，若民眾未換得新鈔無須介懷，心意最為重要。

cover image of news article
中央銀行發行局長鄧延達。(鉅亨網記者陳于晴攝)

鄧延達說明，本次兌換新鈔合作銀行包含臺灣銀行、土地銀行、合庫、一銀、華銀、彰銀、臺企銀及中華郵政，7 家銀行的 372 家分行及都會區 24 家郵局將開設「新鈔兌換專櫃」，而 59 家偏遠地區郵局則於一般櫃檯辦理。


當中以中華郵政 83 家最多，華南銀行 43 家，臺灣中小企銀 39 家，第一銀行 36 家，彰化銀行 35 家，合作金庫 33 家，土地銀行 26 家。

針對貨幣市場趨勢，鄧延達分析指出，每年春節皆為通貨發行額的最高峰，但年增率已呈現逐年趨緩的態勢，由 2021 年、2022 年的 10% 高位，回落至 2023 年的 8.15%，2024 年更進一步降至 4.06%，這顯示出流通鈔券的增長已放緩。

央行今年大力推動「綠色金融」，建議民眾繼續使用可用券，成色尚新的舊鈔同樣大方體面，還能兼顧環境永續；同時鼓勵民眾利用手機門號轉帳發放數位紅包，不僅能避開銀行排隊人潮，更能落實數位轉型，心意不減且更便利。

為了讓民眾免跑冤枉路，央行今年優化了查詢功能，民眾可透過 Google 地圖連結 或央行官網、臉書及 APP 輕鬆定位最近的兌換點。此外，2 月 5 日至 12 日期間，各大報紙也會刊登完整名單。

鄧延達提醒民眾兌換限額與注意事項，最受歡迎的壹佰圓券每人限兌 100 張，而貳佰圓等其餘鈔券依現場庫存「酌量供應」。因每日新鈔供應有限額，若現場兌換完畢，民眾可能需前往鄰近據點。


