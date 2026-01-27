過年換新鈔！央行：2/9起限時5天全台455據點開跑 百元鈔限換100張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-27 12:06

農曆新年將至，紅包準備好了嗎？中央銀行今 (27) 日正式公告，2026 年春節新鈔兌換將於 2 月 9 日 (週一) 至 2 月 13 日 (週五) 登場，全台共 8 家金融機構、455 家據點提供服務，央行特別提醒，最受歡迎的「百元鈔」每人限兌 100 張。央行發行局長鄧延達指出，隨著綠色金融趨勢，通貨發行額逐年趨緩，並強調「紅包的意義在於心，不在於新」，若民眾未換得新鈔無須介懷，心意最為重要。

中央銀行發行局長鄧延達。(鉅亨網記者陳于晴攝)

鄧延達說明，本次兌換新鈔合作銀行包含臺灣銀行、土地銀行、合庫、一銀、華銀、彰銀、臺企銀及中華郵政，7 家銀行的 372 家分行及都會區 24 家郵局將開設「新鈔兌換專櫃」，而 59 家偏遠地區郵局則於一般櫃檯辦理。

當中以中華郵政 83 家最多，華南銀行 43 家，臺灣中小企銀 39 家，第一銀行 36 家，彰化銀行 35 家，合作金庫 33 家，土地銀行 26 家。

針對貨幣市場趨勢，鄧延達分析指出，每年春節皆為通貨發行額的最高峰，但年增率已呈現逐年趨緩的態勢，由 2021 年、2022 年的 10% 高位，回落至 2023 年的 8.15%，2024 年更進一步降至 4.06%，這顯示出流通鈔券的增長已放緩。

央行今年大力推動「綠色金融」，建議民眾繼續使用可用券，成色尚新的舊鈔同樣大方體面，還能兼顧環境永續；同時鼓勵民眾利用手機門號轉帳發放數位紅包，不僅能避開銀行排隊人潮，更能落實數位轉型，心意不減且更便利。

為了讓民眾免跑冤枉路，央行今年優化了查詢功能，民眾可透過 Google 地圖連結 或央行官網、臉書及 APP 輕鬆定位最近的兌換點。此外，2 月 5 日至 12 日期間，各大報紙也會刊登完整名單。