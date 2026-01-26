鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-26 14:50

馬來西亞令吉周一 (26 日) 表現強勁，兌美元匯率一度上漲 1%，至 3.9678，創下自 2018 年 5 月以來新高紀錄。馬來西亞股市同步揚升，富時馬來西亞吉隆坡綜合指數 (FTSE Bursa Malaysia KLCI Index) 上漲 1.2%。

令吉不僅在今年 1 月成為亞洲表現最佳的貨幣，其強勁漲勢更已超越分析師對第一季的預期，部分資產管理公司如 Gama Asset Management 預期，令吉本季有望進一步升至 3.90 兌 1 美元。

分析師認為，這波漲勢的核心動力源於市場對馬來西亞在人工智慧供應鏈中扮演角色的樂觀情緒。馬來西亞憑藉充足的能源資源與優良的基礎設施，正迅速崛起成為區域內關鍵的資料中心樞紐。

T. Rowe Price 基金經理人 Leonard Kwan 指出，馬來西亞在科技出口與吸引外國直接投資 (FDI) 方面的優異表現，使其在亞洲新興市場中脫穎而出。2025 年前三季，馬國已核准投資額達 2,800 億令吉，較前一年增長 13.2%。

除了科技利多，馬來西亞政局的穩定也是重要推手。自 2022 年底安華 (Anwar Ibrahim) 政府上任以來，馬國告別了頻繁更換政府的動盪期，降低了政治風險溢價。

同時，政府積極推行財政改革，包括將補貼轉向針對性化、優化稅收及削減預算赤字。2024 年財政赤字降至 GDP 的 4.1%，優於預期，這種財政紀律顯著提升了全球基金的信心。今年 1 月，全球基金已淨買入 2.56 億美元的本地股票，推動馬來西亞綜合指數 (KLCI) 升至七年高點。

高盛策略師 Danny Suwanapruti 等人在周六的一份報告中指出，科技出口、外國直接投資以及馬來西亞國家銀行今年可能維持利率不變，將有助於令吉在 2026 年再次跑贏東南亞其他貨幣。