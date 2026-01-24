search icon



北京即將放行H200？黃仁勳周六意外現身上海菜市場 晚間參加輝達年會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導

輝達執行長黃仁勳周六 (24 日) 意外現身上海陸家嘴乳山路錦德菜市場，引發民眾圍觀，當晚他將出席英偉達在上海舉辦的年會。

cover image of news article
北京即將放行H200？黃仁勳周六意外現身上海菜市場 晚間參加輝達年會（圖：Shutterstock）

中國《觀察網》報導，黃仁勳昨 (23) 日下午飛抵上海，開啟個人今年首趟中國行，首站造訪位於張江的輝達新辦公室。


另據《南華早報》報導，黃仁勳與上海員工會面時，回顧公司去年關鍵發展進程，並討論新一年產品佈局，但未提及備受關注的 H200 晶片。

輝達員工透露，黃仁勳預計 26 日赴北京參加當地辦公室年會，並將造訪深圳分部與團隊交流。
這並非黃仁勳首次密集訪華。 CNBC 指出，他去年至少三度來到中國內地，包括年初參與農曆新年活動。值得關注的是，美國近期放寬對 H200 晶片出口中國的限制，川普更稱美方將從中抽成 25%，並由商務部審查交易。
對此，中國外交部發言人毛寧在 1 月 15 日記者會上重申，中方已就美輸華晶片及關稅問題多次表明立場。隨著黃仁勳再次訪華，外界關注此行是否將進一步推動英偉達在中國市場的佈局與合作動向


H200輝達上海黃仁勳年會

