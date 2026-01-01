鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-23 04:00

在京東平台上，京東京造自營投資金旗艦店已上架一款 AU99.99 黃金手機殼，產品以「真金在握」作為廣告語，內置足金 9999 金片。

‌



該產品按黃金重量價格分 5 個檔位，10g 標價 11,299 元、20g 標價 22,499 元、30g 標價 33,699 元、50g 標價 56,199 元、100g 標價 112,299 元，適配 iPhone 17 Pro Max。

周四傍晚 18:30，平台顯示上海所在區域無貨。京東京造客服工作人員說：「目前暫時沒有貨了，預計一周內會補貨。」據客服介紹，這款手機殼本身是 pc 材質，內置可拆卸純金金片。

關於退換貨，客服工作人員表示，根據國家《金銀管理條例》及金融監管相關規定，投資類金條屬於特殊金融商品，具有實時金價結算、高流動性、可回購等屬性，一經售出，非品質問題不支持無理由退貨退款。但客服工作人員強調，這款產品有證書，支持相關檢測。

客服工作人員提供的交易截圖顯示，該產品預定 1 月 25 日 24:00 前發貨。

京東京造是京東旗下生活方式品牌，2018 年 1 月 17 日正式上線。

世界黃金協會 1 月 15 日發布的數據顯示，2025 年金價共計 53 次刷新歷史紀錄，帶動全球投資者以前所未有的資金規模配置實物黃金和黃金 ETF。