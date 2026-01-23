鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-23 06:13

格陵蘭緊張局勢緩和 三大指數連日走升 (圖：REUTERS/TPG)

金價持續飆升，週四首度突破每盎司 4,900 美元，再創歷史新高，高盛也上修對今年底金價預測，將目標價由每盎司 4,900 美元調高至 5,400 美元。

‌



市場氣氛轉趨正向，美國總統川普週三表示，已就格陵蘭相關議題與北約達成「未來協議的框架」，將不再對部分歐洲推動原定 2 月 1 日生效的關稅措施，這舒緩先前對美歐貿易戰擔憂。不過，美國與歐盟在格陵蘭主權歸屬問題上仍存在歧見，投資人態度依舊審慎。

最新數據顯示，美國 2025 年第三季經濟成長表現亮眼，國內生產毛額 (GDP) 季增年率上修至 4.4%。

美國 11 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率為 2.8%，大致符合市場預期。搭配初領失業救濟金人數僅小幅增加，市場普遍認為聯準會在下一次政策會議中，將維持利率水準不變。

美股週四 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 306.78 點，或 0.63%，收 49,384.01 點。

那斯達克指數上漲 211.195 點，或 0.91%，收 23,436.02 點。

S&P 500 指數上漲 37.73 點，或 0.55%，收 6,913.35 點。

費城半導體指數上漲 13.103 點，或 0.16%，收 8,055.173 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 140.43 點，或 0.93%，收 15,228.35 點。

標普 11 大板塊當中，以通訊服務、非必需消費與資訊科技表現最為強勁，公用事業、房地產與工業類股跌幅居前。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面走高。Meta (META-US) 大漲 5.66%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.66%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.31%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.78%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 週四勉強收紅 0.13%，盤後股價跳水超 5%。英特爾上季 PC 業務營收不如預期，客戶端運算部門營收年減 7%，主因記憶體價格大幅上漲與零組件供應吃緊。公司預期 2025 年 PC 市場仍具韌性，但今年動能可能略為降溫，且衝擊將比伺服器業務更為明顯。

美光 (MU-US) 收揚 2.18% 至每股 397.58 美元。William Blair 分析師 Sebastien Naji 週四給予該股「優於大盤」的初評，指出人工智慧熱潮正推動記憶體晶片進入「超級循環」，並帶來創紀錄的獲利水準。

特斯拉 (TSLA-US) 已在奧斯汀正式啟動無人駕駛計程車服務，車內未配置安全監控人員，這項進展被視為特斯拉自駕布局中備受期待的重要一步。執行長馬斯克預期特斯拉全自動輔助駕駛 (受駕駛監督) 最快可能在下個月取得歐盟與中國的批准。特斯拉收盤大漲逾 4% 至每股 449.36 美元。

生技股成為盤面焦點之一，莫德納 (MRNA-US) 大漲 4.14%，延續週三的強勁漲勢。該公司與 Merck (MRK-US) 日前公布一項 2b 臨床試驗的五年追蹤結果，顯示其癌症疫苗可有效降低黑色素瘤患者復發或死亡風險。

中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 飛升 5.05% 至每股 177.18 美元，報導指出，阿里巴巴正籌備推動旗下晶片製造業務平頭哥半導體啟動首次公開募股 (IPO)。

華爾街分析

Vital Knowledge 的分析師在一份報告中表示：「格陵蘭島局勢是川普 2.0 時代最人為製造和不必要的危機之一，大多數人認為這最終會被 TACO (川普總是臨陣退縮) 解決，但無論如何，解決這個問題是件好事。」

Comerica 財富管理公司投資長 Eric Teal 表示，格陵蘭危機看來正逐步緩解，並帶動市場扭轉先前的拋售走勢，儘管所謂「協議框架」的具體內容仍有待進一步釐清。

他指出，隨著市場壓力降溫，資金回流引發反彈行情，金融、能源等傳統價值型類股表現明顯轉強。