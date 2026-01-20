鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-20 15:03

2026 新年一開春，百貨龍頭新光三越年初最受會員期待的《金馬卡利 High》skm points 點數回饋活動將於 22 日起正式開跑，隨著內需買氣升溫，新光三越目標新春卡利 HIGH 全檔期業績成長 6%，達到超過 116 億元的規模。

新光三越指出，今年促銷活動強打會員使用 skm pay 購物，給出最高 7% 回饋，若以 skm pay 刷台新聯名卡，首 2 日還可拿到最高回饋 14.4%。

同時，新光三越首度推出消費闖關賽，會員可於 APP 即時查詢累計消費金額，達指定門檻可獲加碼破關好禮。

為強化百貨最強點數定位，新光三越今年還給出 skm points 抽 Benz 百萬電動車的活動。

展望 2026 年，新光三越指出，看好「犒賞經濟」崛起，尤其帶動醫美級保養、運動潮流、美型 AI 家電等買氣，而在春節腳步靠近之際，宅家娛樂需求升溫，大尺寸電視、移動投影機、多人連線娛樂 3C 買氣也轉為熱絡。