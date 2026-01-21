川普簽署行政命令 嚴禁大型機構購買獨棟住宅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普周二 (20 日) 簽署了一項行政命令，禁止大型機構投資者收購獨棟住宅。此舉正值他前往達沃斯參加世界經濟論壇之前，預計他將在論壇上闡述其解決住房負擔能力問題的努力。
川普在命令中強調：「努力工作的年輕家庭，無法與資源雄厚的華爾街公司競爭入門級住房」，並直言「人們住在房子裡，而不是公司裡」。
行政命令的核心內容與時程 該行政命令詳細列出了一個多階段的處理程序，以限制機構購屋行為。具體措施包括：
- 定義階段： 財政部有 1 個月的時間來界定「大型機構投資者」與「獨棟住宅」的確切定義。
- 限制措施： 在 60 天內，聯邦政府各機構將研究如何禁止為這些大型實體提供保險、擔保、證券化或促進其收購行為。
- 監管加強： 司法部和聯邦貿易委員會將對住房市場中機構投資者的重大收購進行反托拉斯審查。
- 政策轉向： 政府將制定政策優先推動將房屋銷售給「屋主自住者」，並研擬相關立法工具。
消息發布後，標普 1500 住宅建設指數 (S&P 1500 Homebuilding Index) 下挫，包括黑石集團 (Blackstone Inc.)、Toll Brothers、Invitation Homes 及 PulteGroup 等知名建商與投資機構的股價均出現下跌。
儘管行政命令劍指巨頭，但財政部長貝森特 (Scott Bessent) 在接受福斯商業頻道採訪時指出，政策將針對「最大的房地產投資者」，而非一般為了退休生活購買 5 到 12 套房產的「小地主」。他表示政府希望將大型企業排除在市場外，而非針對個人投資者。
目前美國住房市場面臨嚴峻挑戰：新冠疫情後房價飆升、抵押貸款利率翻倍，加上自次貸危機後長期存在的供應短缺，導致買賣雙方均持觀望態度。數據顯示，美國首次購屋者的年齡中位數已升至破紀錄的 40 歲。
除了限制機構購屋，白宮還在研議其他方案，包括允許免罰金從退休帳戶提取資金用於支付頭期款。然而，先前提出的一些想法 (如 50 年期抵押貸款) 因會導致利息支出增加及股權累積緩慢而遭到業界反對。
儘管政府採取行動，全國租賃住宅委員會 (National Rental Home Council) 反駁稱，專業出租者持有的房產不足 1%，並非住房短缺的主因。
