鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 12:20

摩根資產管理投資長 Bob Michele 周二 (20 日) 表示，美國市場當天遭遇的拋售是在向川普政府發出明確信號，必須盡快出手穩定市場，就像去年「解放日」關稅引發恐慌後白宮採取的應對措施一樣。

身兼全球固定收益部門負責人的 Michele 指出，當前局勢混亂、恐慌情緒蔓延，市場急需類似過去的安撫言論來平復波動。

‌



消息面上，美國總統川普威脅對反對收購格陵蘭島的多個歐洲國家加徵關稅，令「拋售美國」交易迅速升溫。此外，日本 40 年期國債殖利率創歷史新高，市場擔憂日相高市早苗宣布提前大選可能是為擴大財政支出鋪路，進一步讓日本財政狀況惡化。

Michele 強調，美國債市因深度與流動性仍是全球固定收益投資者的首選，但在日本政局引發財政憂慮後，日債已「失去錨定點」。

Michele 甚至調侃稱本來期待川普在達沃斯談住房與信用卡負擔能力，如今卻變成討論格陵蘭島的負擔問題。

去年 4 月，川普推出「解放日」對等關稅後，美債曾遭劇烈拋售，市場波動至今令人記憶猶新。

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 分析指出，本輪賣壓是更廣泛全球避險情緒下的「拋售美國」再現，投資人正削減對美國高風險部位，後續規模與持續時間尚難判斷。